Netflix i Duffer presentano Something Very Bad Is Going to Happen | la nuova serie dopo Stranger Things

I fratelli Duffer tornano con una nuova serie, “Something Very Bad Is Going to Happen”, prevista dopo il successo di Stranger Things. Dopo il grande riscontro con Millie Bobby Brown e Winona Ryder, i creatori di Stranger Things presentano ora un nuovo progetto che promette di catturare l’attenzione del pubblico. La serie sta già suscitando curiosità e si preannuncia come un’altra avventura avvincente.

I due fratelli creatori dello show con Millie Bobby Brown e Winona Ryder tornano con un nuovo progetto per il piccolo schermo. Dopo la conclusione in pompa magna di Stranger Things, Ross e Matt Duffer torneranno presto con nuovi progetti per il piccolo schermo grazie alla loro casa di produzione Upside Down Pictures, tra cui Something Very Bad Is Going to Happen, Boroughs e la serie animata Stranger Things: Tales from '85. Il primo progetto ad arrivare sul piccolo schermo sarà Something Very Bad Is Going to Happen, sviluppata dalla showrunner Haley Z. Boston, e sarà presto disponibile dal mese di marzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Netflix, i Duffer presentano Something Very Bad Is Going to Happen: la nuova serie dopo Stranger Things Approfondimenti su Netflix SerietV Oltre Stranger Things: I fratelli Duffer presentano l’horror “Something Very Bad Is Going to Happen” I fratelli Duffer tornano a sorprendere i fan con un nuovo horror. Dopo Stranger Things, i Duffer tornano su Netflix con una nuova serie: ecco quando uscirà Questa nuova serie di Netflix, intitolata La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Netflix Just Dropped Secret Episode 9 of Stranger Things | Stranger Things Season 5 Ultime notizie su Netflix SerietV Argomenti discussi: Stranger Things 5 e il nono episodio presentato da Finn Wolfhard. Netflix, i Duffer presentano Something Very Bad Is Going to Happen: la nuova serie dopo Stranger ThingsI due fratelli creatori dello show con Millie Bobby Brown e Winona Ryder tornano con un nuovo progetto per il piccolo schermo. movieplayer.it Stranger Things è finito, ma i fratelli Duffer tornano su Netflix con una serie horror da brividi: segnate questo giornoDopo il finale di Stranger Things, che ha chiuso un cerchio dopo anni, i fratelli Duffer tornano su Netflix con una nuova serie horror che sorprenderà i fan. libero.it Prodotta dai Fratelli Duffer. Ma niente "Sottosopra", anche se per la giovane coppia protagonista SOMETHING VERY BAD IS GOING TO HAPPEN: First Look anche per questa serie, in arrivo il 26 Marzo su Netflix. Creata e sviluppata da Haley Z. Boston (scene - facebook.com facebook Prime immagini di Camila Morrone e Adam DiMarco in “SOMETHING VERY BAD IS GOING TO HAPPEN” serie horror in arrivo su Netflix a partire dal 26 marzo. La serie segue una coppia di sposi nella settimana che precede le loro sfortunate nozze. Nel cast x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.