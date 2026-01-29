Netflix i Duffer presentano Something Very Bad Is Going to Happen | la nuova serie dopo Stranger Things

I fratelli Duffer tornano con una nuova serie, “Something Very Bad Is Going to Happen”, prevista dopo il successo di Stranger Things. Dopo il grande riscontro con Millie Bobby Brown e Winona Ryder, i creatori di Stranger Things presentano ora un nuovo progetto che promette di catturare l’attenzione del pubblico. La serie sta già suscitando curiosità e si preannuncia come un’altra avventura avvincente.

I due fratelli creatori dello show con Millie Bobby Brown e Winona Ryder tornano con un nuovo progetto per il piccolo schermo. Dopo la conclusione in pompa magna di Stranger Things, Ross e Matt Duffer torneranno presto con nuovi progetti per il piccolo schermo grazie alla loro casa di produzione Upside Down Pictures, tra cui Something Very Bad Is Going to Happen, Boroughs e la serie animata Stranger Things: Tales from '85. Il primo progetto ad arrivare sul piccolo schermo sarà Something Very Bad Is Going to Happen, sviluppata dalla showrunner Haley Z. Boston, e sarà presto disponibile dal mese di marzo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

