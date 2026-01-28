Something Very Bad Is Going to Happen

Una serie horror ambientata durante un matrimonio segue gli sposi nella settimana che precede le nozze. Sono giorni pieni di tensione e paura, con eventi che sembrano sempre più inquietanti. La storia mostra come il clima di festa si trasformi in un incubo, portando i protagonisti a confrontarsi con qualcosa di molto brutto che sta per succedere.

