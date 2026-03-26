Sole365 si riconferma al CX Store Award 2026 con due premi sull' ortofrutta

Sole365 ha ricevuto due premi nel settore ortofrutta ai CX Store Award 2026, confermandosi per il quinto anno consecutivo come miglior reparto ortofrutta in Italia. La premiazione si è svolta durante l’evento dedicato ai riconoscimenti per le eccellenze nel commercio al dettaglio. La società ha ottenuto il titolo in due categorie legate alle prestazioni del reparto ortofrutta.

Il brand ha ricevuto, per il quinto anno consecutivo, il riconoscimento per il “Miglior Reparto Ortofrutta” e, per il secondo anno di fila, quello per la “Migliore Esposizione di Ortofrutta” Sole365, per il quinto anno consecutivo, consegue il prestigioso titolo di “Miglior Reparto Ortofrutta” d’Italia ai CX Store Award 2026. Durante l'esclusiva cerimonia di premiazione tenutasi questa mattina presso l'Hotel Excelsior Gallia di Milano, il brand ha inoltre riaffermato la sua eccellenza, non solo di qualità ma anche visiva, conquistando per il secondo anno di fila, il riconoscimento per la “Migliore Esposizione di Ortofrutta”. I... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sole365 si riconferma al CX Store Award 2026 con due premi sull'ortofrutta Articoli correlati Comunicato Stampa: Sole365 si riconferma al CX Store Award 2026La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL. Premi Oscar: 5 cose che hanno segnato gli Academy Award 2026Non un trionfo, ma una bella vittoria per Paul Thomas Anderson al centro di una edizione che ci ha colpito, nel bene e nel male. Aggiornamenti e notizie su Store Award Miglior reparto ortofrutta, Sole365 si riconferma al CX Store Award 2026«Sole365, per il quinto anno consecutivo, consegue il titolo di Miglior Reparto Ortofrutta d’Italia ai CX Store Award ... msn.com Comunicato Stampa: Sole365 si riconferma al CX Store Award 2026Sole365 si riconferma al CX Store Award 2026: per il quinto anno consecutivo come Miglior Reparto Ortofrutta d’Italia e riconferma, per il secondo anno consecutivo, la Migliore Esposizione di Ortofrut ... laprovinciadicomo.it