Premi Oscar | 5 cose che hanno segnato gli Academy Award 2026

Gli Oscar 2026 sono stati caratterizzati da alcune novità e momenti significativi. Paul Thomas Anderson ha ricevuto un premio, mentre l’evento ha suscitato reazioni contrastanti tra pubblico e critici. La cerimonia ha visto anche la presentazione di nuove categorie e l’assegnazione di premi a vari film e professionisti del settore. La serata si è conclusa con un mix di sorprese e conferme, lasciando spazio a discussioni e commenti.

Non un trionfo, ma una bella vittoria per Paul Thomas Anderson al centro di una edizione che ci ha colpito, nel bene e nel male. Non c'è stato un trionfatore assoluto, ma due solidi vincitori agli Oscar 2026: 6 statuette per Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, 4 per I Peccatori di Ryan Coogler, che partiva avvantaggiato con ben 16 nomination, un record. A seguire i tre premi di Frankenstein, i due di K pop Demon Hunter, che sono andati oltre il singolo riconoscimento. Ma vediamo le sensazioni che ci ha lasciati la serata. A vincere è Warner Bros. In totale 11 premi totali per Warner Bros. sommando i due più premiati e anche un ulteriore riconoscimento per Weapons. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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