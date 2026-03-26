In Toscana, sono stati sequestrati 20 milioni di euro provenienti da denaro sottratto al patrimonio di una nota attrice. Il denaro, originariamente sottratto, è stato successivamente investito in immobili nella regione. Le autorità hanno effettuato il sequestro, collegandolo a un procedimento legale in corso. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

AGI - Denaro frutto di sottrazioni al patrimonio di Ursula Andress reinvestito in immobili in Toscana. È lo scenario di una indagine della procura di Firenze, delegata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che ha portato all'esecuzione, tra San Casciano Val di Pesa e in altre località della Toscana, di una misura cautelare reale emessa dal gip fiorentino. Il decreto ha disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità patrimoniali per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, ritenuti profitto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio commessi ai danni dell'attrice. La vicenda nasce dalla denuncia... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Soldi sottratti a Ursula Andress in Toscana, sequestro da 20 milioni

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