La sconfitta di Ruvo di Puglia rischia di lasciare un segno profondo nella corsa salvezza della Pallacanestro 2.015 Forlì. Da un lato, i biancorossi hanno mancato l’occasione di superare Cento e tirarsi fuori, almeno temporaneamente, dalla zona playout. Dall’altro, il passo falso ha rimesso in piena corsa proprio la stessa Ruvo, ora a sole due lunghezze dalla coppia ferma a quota 20 punti. La lotta per l’unico pass che vale la salvezza diretta si trasforma così in un confronto a tre, quando fino a pochi giorni fa sembrava poter essere un duello. Oltre alla classifica, Forlì ha poi perso l’ennesimo incrocio in trasferta contro una diretta rivale per la permanenza in serie A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, un poker di sconfitte che fa malissimo. Tutte perse le sfide in casa delle rivali dirette

Articoli correlati

Cremonese, parla Giacchetta: «Tutte le sfide non sono mai perse in partenza, lo spirito per una squadra come la nostra deve essere importante»Lingard, colpo a sorpresa del Corinthians! Contratto annuale con opzione di rinnovo, le ultimissime André Milan, il ds del Corinthians svela: «Tutti...

Leggi anche: L’ultimo giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina: le gare prima della Cerimonia di chiusura. Tutte le sfide degli atleti italiani per domenica 22 febbraio

Contenuti utili per approfondire Forlì un poker di sconfitte che fa...

Temi più discussi: Il poker del Futball Cava Ronco condanna il Mesola: Salomone trascina i biancorossi; Serie C, girone B: Juventus Next Gen in trasferta a Forlì per uscire dal periodo negativo; Mesola vs FCR Forlì 0-4; Volley B, brutta prova per il team di De Marco. La Hokkaido non trova il poker e perde a Forlì. Ma la distanza dalla zona rossa resta invariata.

Forlì si illude a +16, poi subisce il ritorno di Ruvo: gettati due punti salvezzaA festeggiare è la squadra di coach Rajola, che porta ben cinque uomini in doppia cifra e punisce un'Unieuro a cui non è bastata la migliore valutazione complessiva del match (92 contro 98 di squadra) ... forlitoday.it

Non basta un super Stephens, Forlì si arrende a Ruvo di Puglia 87-84Nello scontro diretto dei bassi fondi della classifica di Serie A2, l’Unieuro Forlì deve arrendersi ai padroni di casa del Crifo Wines Ruvo di ... corriereromagna.it

Le province più mobilitate sono ancora quelle emiliane e toscane: Bologna (49,2%), Firenze (48,3%), Modena (46,8%), Reggio Emilia (46,5%) e Forlì-Cesena (46,3%). Ma il dato più interessante arriva dalla crescita rispetto al referendum 2025: le province co x.com

CGIL Forlì Cesena added a new photo —... - CGIL Forlì Cesena facebook