Sodo arrivano le cabine elettriche Residenti disperati | Cubi neri anche qui FOTO

Nei giorni scorsi sono stati installati due trasformatori presso la centrale elettrica nel quartiere Sodo, a Castello, un’area già molto urbanizzata. La società E-Distribuzione, parte del gruppo Enel, ha completato i lavori di posizionamento della ‘cabina primaria’, i cosiddetti cubi neri, che sono stati accolti con preoccupazione dai residenti. La zona è interessata da questa nuova infrastruttura elettrica.

L'area ospitava un pregiata uliveta ed è vicino alle aree Unesco delle ville e dei parchi medicei, attesa per la sentenza del Consiglio di Stato. La replica di Enel: "Nessun cubo nero" La centrale di fatto trasformerà l'energia ad alta tensione della rete nazionale in corrente a bassa e media intensità, così da poter essere immessa nella rete elettrica locale. Sorgerà in un'area che ospitava un'oliveta storica, nei pressi di colline, ville e giardini medicei, a partire da Villa Petraia, tutelati dall'Unesco. La centrale si trova tra la chiesa, la scuola e le case dei residenti, che ora vedono i cantieri avanzare velocemente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Sodo, arrivano le cabine elettriche. Residenti disperati: "Cubi neri anche qui" / FOTO Articoli correlati Crisi Aeffe, arrivano le lettere di licenziamento. “I lavoratori sono disperati, al telefono piangevano”Rimini, 15 gennaio 2026 – Aeffe non perde tempo e le paure dei dipendenti diventano realtà. Frana di Niscemi, si muovono 350 milioni di metri cubi: più del disastro del Vajont, i cittadini sono disperatiIn questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sodo arrivano le cabine elettriche... Argomenti discussi: FOTO - La protesta contro le cabine elettriche: Cubi neri anche qui. Firenze, al Sodo spunta la prima cabina elettrica (davanti alle case) alta 5 metri: «Arriva alle finestre del primo piano, deturpa il paesaggio»Il progetto ne prevede due. I residenti: «Noi inascoltati, è il nostro cubo nero». Enel risponde: nessun cubo nero, anzi realizzeremo opere verdi ... corrierefiorentino.corriere.it Firenze, la battaglia del Sodo, parroco e residenti contro la centrale Enel: «Scempio ed emissioni, anche Arpat dice no»Tanti all’incontro nella chiesa di San Pio X. Nel parere dell’agenziale prescrizioni per ridurre i rischi. La società: è un’opera necessaria ... corrierefiorentino.corriere.it