Frana di Niscemi si muovono 350 milioni di metri cubi | più del disastro del Vajont i cittadini sono disperati

Una grande frana si sta muovendo a Niscemi, spostando circa 350 milioni di metri cubi di terreno. Si tratta di un volume superiore a quello del disastro del Vajont del 1963, che aveva coinvolto 263 milioni di metri cubi. La paura tra i cittadini cresce, molti sono disperati mentre le autorità cercano di capire come intervenire. La terra si muove sotto i loro occhi, e per ora nessuno sa come fermarla.

In questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi. Per fare un paragone, il disastro del Vajont del 1963 ha movimentato 263 milioni. Le parole del capo dipartimento della Protezione Civile, Nello Musumeci, restituiscono la dimensione di quanto sta accadendo a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove un’enorme frana sta letteralmente divorando il territorio, mettendo a rischio l’intero abitato e le infrastrutture che lo collegano al resto della Sicilia. L’area di rischio si estende per 25 chilometri quadrati e non sappiamo ancora quanto la linea della frana possa estendersi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

La frana di Niscemi sta avanzando velocemente verso il centro cittadino.

La situazione a Niscemi resta critica.

