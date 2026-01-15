Crisi Aeffe arrivano le lettere di licenziamento I lavoratori sono disperati al telefono piangevano

Aeffe, azienda di San Giovanni in Marignano, ha iniziato a consegnare le lettere di licenziamento ai propri dipendenti, segnando un passo importante nella crisi aziendale. Dopo l’incontro al ministero del Lavoro senza accordo con i sindacati, le tensioni tra l’azienda e i lavoratori sono aumentate, con testimonianze di disperazione e momenti di grande commozione. La situazione resta critica, rappresentando un difficile momento per l’occupazione locale.

Rimini, 15 gennaio 2026 – Aeffe non perde tempo e le paure dei dipendenti diventano realtà. L'azienda di San Giovanni in Marignano ha iniziato a consegnare le prime lettere di licenziamento, ad appena due giorni dall'incontro al ministero del Lavoro conclusosi senza alcun accordo con i sindacati. I timori degli addetti, che si trascinano dallo scorso ottobre – quando per la prima volta nei corridoi dell'azienda di moda si iniziò a parlare di licenziamenti di massa – oggi si materializzano nero su bianco, sottoforma di lettere recapitate ai lavoratori. "I lavoratori sono disperati, al telefono piangevano".

