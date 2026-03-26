social media proposta di legge per vietare la dipendenza da algoritmi

Una proposta di legge presentata dal Partito Democratico in Senato mira a vietare la dipendenza da social media, con l’obiettivo di regolamentare l’uso eccessivo di piattaforme digitali. Nel frattempo, negli Stati Uniti si sta sviluppando un dibattito pubblico sul tema, con discussioni che coinvolgono esperti e rappresentanti politici. La proposta si concentra sugli effetti delle piattaforme sugli utenti e sulla necessità di interventi normativi.

Una proposta di legge punta a vietare la dipendenza” da social media. La firma il Pd in Senato, proprio mentre il dibattito si accende negli Stati Uniti. Una sentenza in California ha condannato Meta e Google a risarcire una giovane donna che ha attestato di avere subito danni per l’eccessiva dipendenza sviluppata nei confronti delle piattaforme Instagram e Youtube. La proposta di legge italiana, a prima firma dei senatori del Pd Antonio Nicita e Lorenzo Basso, mira a introdurre la dipendenza algoritmica e l’influenza algoritmica tra le pratiche vietate al ricorrere di specifiche condizioni, e a rafforzare la responsabilità dei vertici delle grandi piattaforme digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale nel quadro delle norme europee vigenti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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