divieto sui social media per minori di 16 anni al vaglio dei governi

I governanti italiani stanno valutando un divieto sui social media per i minori di 16 anni. La proposta mira a proteggere i più giovani dai rischi online, ma solleva anche discussioni tra aziende e genitori. Per ora, niente decisioni definitive, ma il dibattito è già acceso.

questo testo esamina le dinamiche normative legate all’uso dei social media da parte dei minori, evidenziando le ragioni che guidano le proposte, le posizioni degli attori coinvolti e le implicazioni pratiche per famiglie, aziende e contesto regolatorio internazionale. ban sui social media per i minori. during the world governments summit a dubai, il premier spagnolo sánchez ha descritto i social media come uno “stato fallito”, sostenendo che in tali ambienti le norme non vengono sempre rispettate e la criminalità è tollerata. la proposta prevede vietare l’uso delle piattaforme da parte degli utenti sotto 16 anni e richiedere alle aziende controlli affidabili sull’età per impedire registrazioni con identità non reali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

