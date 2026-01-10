Le 4 regole per proteggere i minori dall’iperconnessione | niente cellulare prima dei 14 anni social media vietati fino ai 16 scuola phone free e ritorno al gioco reale

Per proteggere i minori dall’iperconnessione, è fondamentale rispettare alcune regole chiave. Tra queste, evitare l’uso del cellulare prima dei 14 anni, limitare l'accesso ai social media fino ai 16 e promuovere ambienti scolastici senza telefoni. Il dottor Alberto Pellai, esperto in età evolutiva, evidenzia l’importanza di favorire il gioco reale e di ridurre l’esposizione digitale per preservare la salute mentale dei giovani.

