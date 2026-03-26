Social housing Il Borgo il comitato | Nessun dialogo senza moratoria sulle uscite

Il comitato degli inquilini del complesso di social housing “Il Borgo” in via Bruto Poggiani a Borgo Roma ha ribadito la richiesta di una moratoria sulle uscite prima di avviare qualsiasi dialogo con le istituzioni. La Regione Veneto, il Comune di Verona e Investire Sgr hanno annunciato l’attivazione di un tavolo operativo, ma gli inquilini rimangono scettici senza una sospensione temporanea delle procedure di sfratto.

Le famiglie del complesso di Borgo Roma chiedono di fermare le disdette previste per maggio e pretendono chiarezza sul futuro del fondo etico finanziato con soldi pubblici L'annuncio dell’attivazione di un tavolo operativo tra Regione Veneto, Comune di Verona e Investire Sgr non ha tranquillizzato più di tanto gli inquilini del complesso di social housing “Il Borgo”, situato in via Bruto Poggiani, a Borgo Roma. Le circa quaranta famiglie vivono ancora settimane di profonda incertezza, dovendo scegliere se lasciare o acquistare le abitazioni dove per anni sono state in affitto. Un processo di transizione sul quale non ci sarebbe ancora... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Social housing "Il Borgo", il comitato: «Nessun dialogo senza moratoria sulle uscite» Articoli correlati Libano senza tregua, Hezbollah: «Nessun dialogo se i raid non cessano»Beirut tra due fuochi Ieri nuovi raid israeliani hanno colpito il sud del paese, uccidendo almeno due persone a Nabatieh. Robot, licenza di uccidere illimitata: nessuna moratoria sulle macchine assassineLa comunità internazionale si trova di fronte a un bivio cruciale: regolare l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito militare, o... Contenuti e approfondimenti su Social housing Temi più discussi: Attivato tavolo operativo per tutelare le fragilità del social housing Il Borgo; Social housing a Verona, Il Borgo entra nella fase di vendita delle unità abitative; Il Borgo: il Comune riesce ad avviare un tavolo. Gli inquilini: Bene, ma annullate la scadenza di maggio; VIDEO | Il Borgo, tra sfratto e acquisto: richiesta moratoria e tavolo di confronto. Attivato tavolo operativo per tutelare le fragilità del social housing Il BorgoRegione Veneto, Comune di Verona e Fondo Veneto Casa hanno avviato un confronto strutturato mentre il progetto entra nella fase di accesso alla proprietà ... veronasera.it Tensione sul futuro degli alloggi sociali del Borgo in zona Zai. Le richieste del ComitatoA Verona resta alta la tensione sul futuro degli alloggi sociali del Borgo in zona Zai. Le richieste del Comitato. veronaoggi.it Social housing “Il Borgo”: 77 famiglie tra sfratto e acquisto entro un anno. Scontro aperto tra Investire SGR e inquilini su tempi, costi e modalità. Richiesta moratoria e tavolo istituzionale per gestire le fragilità. - facebook.com facebook Nella ex caserma Osoppo a Udine inaugurati 76 nuovi alloggi in social housing x.com