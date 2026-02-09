Robot licenza di uccidere illimitata | nessuna moratoria sulle macchine assassine

La discussione sull’uso militare dell’intelligenza artificiale si intensifica. Mentre alcuni paesi spingono per regolare l’impiego dei robot e delle macchine assassine, altri preferiscono lasciar fare, alimentando il timore di una corsa agli armamenti senza controllo. La comunità internazionale si trova di fronte a una scelta difficile: mettere limiti o rischiare di perdere il controllo su tecnologie potentissime e pericolose.

Robot, licenza di uccidere: il mondo diviso sull’uso militare dell’IA. La comunità internazionale si trova di fronte a un bivio cruciale: regolare l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito militare, o lasciare spazio a una corsa agli armamenti senza precedenti. Alla recente conferenza Reaim, tenutasi con la partecipazione di 85 nazioni, soltanto 35 hanno sottoscritto un documento volto a promuovere un uso responsabile dell’IA nel settore della difesa. L’assenza di firme da parte di potenze globali come Stati Uniti e Cina solleva interrogativi inquietanti sul futuro della guerra e sulla possibilità di prevenire lo sviluppo di “macchine assassine” autonome.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il filosofo Cacciari accusa il governo Meloni di usare gli scontri di Torino come scusa per ridurre i diritti dei cittadini.

Si è tenuto il 15 gennaio, presso la Sala ISMA del Senato, l'incontro pubblico promosso nell'ambito della Campagna internazionale "Stop Killer Robots". Ospitato su iniziativa del senatore della sinistra italiana Tino Magni, e curato dai partner italiani della Cam