Snowfood Mattias torna a Livigno | cammino gourmet tra natura racconti e alta cucina

A Livigno, Snowfood Mattias ripropone il suo percorso che combina passeggiate nella natura e momenti di alta cucina. Il format, ormai consolidato, vede protagonisti escursioni guidate e degustazioni gastronomiche, senza coinvolgere altri soggetti o elementi oltre a quelli già noti. La manifestazione si svolge tra paesaggi montani e attività di degustazione, riproponendo questa formula tradizionale.

Un percorso di 5 km nella suggestiva Val Federia, cinque tappe gastronomiche firmate da grandi chef e un’esperienza immersiva tra cultura alpina e sapori d’eccellenza Snowfood Mattias torna protagonista a Livigno con un format ormai consolidato che unisce natura, cammino e alta cucina. L’iniziativa, ideata e promossa dall’Associazione Mattias, si conferma come uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla cultura alpina e alla gastronomia d’autore. L’esperienza si sviluppa lungo un itinerario di circa cinque chilometri nella parte alta della Val Federia, uno scenario naturale di straordinaria bellezza che diventa il cuore pulsante dell’evento. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Snowfood Mattias torna a Livigno: cammino gourmet tra natura, racconti e alta cucina Articoli correlati Leggi anche: Al ristorante Téa del Kosmo di Livigno: fermentazioni, radici e cucina gourmet in alta montagna “Le Buone Stelle”: a Battipaglia torna la cena solidale tra alta cucina e impegno socialeIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.