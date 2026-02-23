Al ristorante Téa del Kosmo di Livigno | fermentazioni radici e cucina gourmet in alta montagna

Al ristorante Téa del Kosmo, una squadra di giovani chef porta avanti una cucina innovativa, concentrandosi su fermentazioni e radici locali. La causa di questa rivoluzione culinaria risiede nella volontà di valorizzare i sapori autentici dell’alta montagna. La baita di legno diventa così un laboratorio di sperimentazioni, dove i piatti tradizionali si trasformano in creazioni gourmet. La loro passione spinge a scoprire nuove tecniche e ingredienti, aprendo strade inedite per la cucina di montagna.

Dal St. Hubertus di Norbert Niederkofler a Livigno, per riportare la montagna al centro Il progetto nasce da Siria Fedrigucci — marchigiana che si è lasciata il mare alle spalle per amore delle montagne e del marito Marco Rocca —, che ha immaginato un ristorante capace di raccontare la Valtellina attraverso le sue stagioni, i suoi colori e le persone che la abitano: pastori, contadini, artigiani custodi del territorio. A sostenerla è stato Michele Talarico, già chef del Kosmo bistrot della stessa famiglia, arrivato a Livigno dopo un percorso che attraversa Sydney, Londra, la Spagna e poi l’Alto Adige. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Ristorante Vite, dove l’alta cucina incontra il riscatto: San Patrignano insegnaIl Ristorante Vite, situato tra il monte Titano di San Marino e il mare Adriatico, rappresenta un esempio di eccellenza gastronomica impegnata nel riscatto sociale.

Atmosfere storiche, musica e cucina gourmet: ecco il programma degli eventi natalizi al Grand hotel delle PalmeScopri il programma degli eventi natalizi al Grand Hotel delle Palme di Palermo, tra atmosfere storiche, musica e cucina gourmet.

