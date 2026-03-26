Scoperto l' e-commerce della droga | listino prezzi online recensioni e consegne a domicilio Sgominata la rete de La Sacra Famiglia

Una vasta operazione antidroga nelle Marche ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale attiva nell'ambito di un negozio online di sostanze stupefacenti. La rete, collegata anche alla Spagna, gestiva un sito con listino prezzi, recensioni e consegne a domicilio. L’indagine ha coinvolto numerosi investigatori e ha portato all’arresto di diversi soggetti affiliati alla rete.

I dettagli dell'Operazione "Suburra". Dodici le misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato ANCONA - Maxi operazione antidroga nelle Marche, sgominata un’associazione criminale armata e transnazionale capace di gestire un vero e proprio “shop” online della droga, con tentacoli in tutta la regione e ramificazioni fino alla Spagna. Dodici le misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato (8 in carcere e 4 ai domiciliari), nei confronti di italiani, albanesi e marocchini, mentre altre 13 persone erano già state arrestate nel corso dell’indagine. Il gruppo, denominato “La sacra famiglia”, aveva imposto una posizione quasi monopolistica nel traffico di stupefacenti nelle Marche, con flussi mensili stimati in 150-200 chili tra hashish e marijuana e 30-40 chili di cocaina. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Scoperto l'e-commerce della droga: listino prezzi online, recensioni e consegne a domicilio. Sgominata la rete de "La Sacra Famiglia" Articoli correlati Droga venduta online con consegne a domicilio (perfino recensite) e corrieri armati di pistola: stroncato traffico nelle MarcheAncona, 26 marzo 2026 — Un’organizzazione criminale strutturata, armata e capace di gestire un traffico di droga con modalità quasi aziendali,... Italia-Francia: 15 arresti, smantellata rete migranti, listino prezziBlitz congiunto Italia-Francia: smantellata una rete di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Un’operazione coordinata tra le forze...