Siti porno nel mirino della Ue | Non hanno rispettato il divieto di accesso per i minorenni

La Commissione europea ha segnalato che alcuni siti per adulti, tra cui Pornhub, Stripchat, Xnxx e XVideos, non hanno rispettato la normativa europea sui servizi digitali, la Digital Services Act (Dsa). Secondo quanto comunicato, le piattaforme non avrebbero adottato le misure necessarie per impedire ai minorenni di accedere a contenuti pornografici. La verifica si riferisce a un controllo condotto sulla conformità delle piattaforme alle regole comunitarie.

La Commissione europea ha riscontrato che i siti per adulti Pornhub, Stripchat, Xnxx e XVideos hanno violato la legge Ue sui servizi digitali (Digital Services Act, Dsa) per non aver protetto i minori dall’esposizione a contenuti pornografici sui loro servizi. I risultati preliminari dell’esecutivo Ue, risultato di un’indagine formale avviata a maggio 2025, indicano che tali siti “non hanno identificato e valutato con diligenza i rischi che le loro piattaforme pongono ai minori che accedono ai loro servizi”, oltre a non aver implementato misure efficaci per impedirgli l’accesso, come spiega un comunicato ufficiale. I rilievi della Commissione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Siti porno nel mirino della Ue: “Non hanno rispettato il divieto di accesso per i minorenni” Articoli correlati Referendum costituzionale, le scuole hanno divieto di comunicazione: dai siti ai social, dalle circolare agli eventi pubbliciSi avvicina la data del referendum costituzionale sulla giustizia fissato per il 22 e 23 marzo 2026. Olimpiadi, hacker russi all?attacco dei Giochi: nel mirino hotel della Conca e siti web**Un attacco cibernetico in pieno cuore delle Olimpiadi:** il gruppo russo Noname057 ha colpito hotel di Cortina, ambasciata a Washington e consolati...