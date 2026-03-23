Sinner-Moutet oggi ATP Miami 2026 | orario tv programma streaming

Jannik Sinner tornerà in campo quest’oggi a Miami per affrontare il terzo turno del prestigioso Masters1000 della Florida. Il n.2 del mondo sfiderà la testa di serie n.30, il francese Corentin Moutet. Il confronto andrà in scena non prima delle 00:00 italiane di martedì 24 marzo (le 19:00 locali) sul campo dell’ Hard Rock Stadium. Un incontro da non sottovalutare considerando quanto sta accadendo nel corso di questo evento. L’eliminazione ieri del n.1 del ranking Carlos Alcaraz, per mano dell’americano Sebastian Korda, deve mettere in guardia l’azzurro sul fatto che lui e l’iberico siano un po’ la preda più ambita per tirar fuori la prestazione da urlo nel singolo match. 🔗 Leggi su Oasport.it

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