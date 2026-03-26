Sinner-Tiafoe oggi all’Atp Miami 2026 | orario e dove vederlo

Oggi si svolge all’Atp Miami 2026 il match tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe. Il tennista italiano, classificato secondo nel ranking mondiale, affronterà lo statunitense, attualmente al numero 20 della classifica Atp. La partita si gioca nel quarto di finale del torneo e sarà trasmessa in diretta.

Jannik Sinner torna in campo oggi 26 marzo all’Atp Miami 2026. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo, giocherà il suo quarto di finale contro lo statunitense Frances Tiafoe, attuale numero 20 Atp. L’altoatesino arriva a questo match dopo un percorso convincente culminato nella vittoria d’autorità agli ottavi contro Alex Michelsen. Sinner punta alla vittoria nel torneo statunitense, anche in ottica ranking, visto che il suo rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, attualmente numero 1, è uscito molto presto dal torneo, sconfitto dall’americano Korda. Dal canto suo, Tiafoe sembra un giocatore completamente diverso rispetto alle difficoltà dello scorso anno, mostrando prestazioni costanti e competitive che si sono tradotte in risultati migliori nel 2026, e ha portato questo slancio anche a Miami. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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