Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Miami Open dopo aver sconfitto in due set Francis Tiafoe. Con questa vittoria, il tennista italiano ha portato a 30 i set vinti consecutivamente nei tornei Masters 1000. La partita si è conclusa con il successo di Sinner in modo netto e senza bisogno di recuperare un set.

Cadono tutti, uno dopo l’altro, senza appello. Jannik Sinner conquista la semifinale del Miami Open battendo in due set Francis Tiafoe. Un netto 6-2, 6-2 in un’ora e dodici minuti: l’americano numero 20 al mondo è l’ennesimo avversario spazzato via dall’azzurro sul cemento americano, dove finora è stato semplicemente implacabile. Con questa vittoria, Sinner ritocca ancora il record di set consecutivi vinti nei tornei dei Masters 1000: sono 30. Mancano ancora due partite per arrivare al primo grande obiettivo di questa primavera: completare il Sunshine Double, l’accoppiata Indian Wells-Miami, che nel circuito Atp non riesce dal 2017. L’ultimo fu Roger Federer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner spazza via anche Tiafoe: 30 set vinti di fila nei Masters 1000, è in semifinale a Miami

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