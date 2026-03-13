Sinner-Zverev streaming gratis | dove vedere semifinale Masters 1000 Indian Wells anche in tv

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells dopo aver battuto Learner Tien in una partita dominata. La semifinale sarà trasmessa in streaming gratis e visibile anche in tv, permettendo ai tifosi di seguire dal vivo l’andamento del match. La sfida rappresenta un passaggio importante per il tennista italiano nel torneo californiano.

Jannik Sinner continua la sua corsa ad Indian Wells e conquista l’accesso alle semifinali grazie a una prestazione autoritaria contro lo statunitense Learner Tien. L’azzurro si è imposto con un netto 6-1 6-2, archiviando la pratica in poco più di un’ora e confermando il suo eccellente stato di forma nel torneo californiano. Dopo la sfida. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Masters 1000 Cincinnati, dove vedere Sinner-Alcaraz: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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