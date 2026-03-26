Andrea Petkovic ha commentato le caratteristiche di Jannik Sinner, respingendo l’idea che il tennista sia solo un atleta freddo e automatizzato. La tennista ha dichiarato che Sinner possiede qualità diverse da quelle spesso attribuitegli, offrendo una prospettiva diversa sulla sua personalità e sul suo modo di giocare. La discussione si inserisce nel dibattito nato dopo le affermazioni di un altro commentatore.

Andrea Petkovic prende le difese di Jannik Sinner, smentendo l’immagine di “robot” evocata da João Fonseca. Nel podcast The Big T l’ex tennista tedesca ha raccontato di averlo intervistato, sottolineandone la profondità e le qualità comunicative: “Parla molto bene sia tedesco che inglese e ha un modo di analizzare il tennis davvero impressionante”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner raccontato da Andrea Petkovic: “Jannik è molto più di un robot”

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