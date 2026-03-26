Andrea Petkovic ha conosciuto le sfumature di Sinner | In lui c'è molto più di un robot

L'ex tennista tedesca Andrea Petkovic ha commentato le caratteristiche di Jannik Sinner, affermando che il giocatore mostra qualità diverse da quelle di un robot, come descritto da un suo collega. Petkovic ha dichiarato di averlo intervistato personalmente e di aver constatato che dietro l'immagine fredda si nasconde molto di più. La sua analisi si basa su un incontro diretto con l'atleta.

L'ex tennista tedesca Andrea Petkovic ha spiegato che Jannik Sinner è tutt'altro che quel robot descritto da Joao Fonseca: "Io l'ho intervistato, c'è molto di più in lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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