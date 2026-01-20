Chi è James Duckworth il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open | ha battuto una promessa croata

James Duckworth, tennista australiano, si prepara ad affrontare Jannik Sinner al secondo turno degli Australian Open 2026. Recentemente, Duckworth ha eliminato una promettente promessa croata, confermando la sua solidità nel circuito. Con uno stile di gioco equilibrato, rappresenta un avversario da tenere d’occhio per il campione italiano nel primo Major stagionale, disputato sui campi in cemento di Melbourne.

Sarà James Duckworth l’avversario di Jannik Sinner al secondo turno degli Australian Open 2026, primo Major stagionale in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne. Si preannuncia un impegno abbastanza agevole per il numero due al mondo, reduce da una facile vittoria al debutto sul francese Hugo Gaston che si è ritirato dopo aver perso 6-2 6-1 i primi due set. Giovedì 22 gennaio il fuoriclasse italiano sfiderà l’esperto australiano Duckworth, attualmente n.88 della classifica ATP e capace di battere in rimonta la giovane promessa croata Dino Prizmic per 7-6 3-6 1-6 7-5 6-3 dopo oltre quattro ore di battaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Hugo Gaston, chi è il primo avversario di Sinner agli Australian OpenHugo Gaston è un tennista francese che affronta Jannik Sinner nel primo turno degli Australian Open 2026.

Hugo Gaston: età, ranking e carriera dell’avversario di Sinner agli Australian Open 2026Hugo Gaston, tennista francese nato nel 2000, è attualmente classificato al numero 94 del ranking ATP.

