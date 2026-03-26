Sinistra Ztl? Ma se è l'unica zona in cui abbiamo perso al referendum | parla il segretario Pd Milano

Il referndum a Milano ha portato alla perdita della ZTL, l’unica area in cui il voto è stato sfavorevole. Il segretario del Partito Democratico locale ha commentato il risultato, sottolineando come per le prossime elezioni comunali sia necessario unire il voto moderato e quello di sinistra. L’esito del voto riflette le divisioni emerse tra gli elettori in questa zona della città.

Alessandro Capelli analizza con Fanpage.it l'esito del referendum a Milano: "Per vincere alla comunali dobbiamo tenere insieme il voto più moderato e quello più di sinistra.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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