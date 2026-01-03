Costretti ad accalcarsi verso un'unica uscita | a Fanpage parla l'ambasciatore italiano in Svizzera

L'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, commenta a Fanpage le circostanze della tragedia di Crans Montana, evidenziando preoccupazioni sulla sicurezza del locale coinvolto. Secondo le indagini, l’ambiente con soffitto basso e materiali infiammabili, insieme all’uso di candele con scintille, solleva dubbi sulla conformità alle norme di sicurezza e sulle cause dell’incidente.

