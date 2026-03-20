La Diocesi di Prato ha concesso al centro islamico l’uso del cortile della chiesa per la celebrazione della fine del Ramadan. L’evento si è svolto oggi, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra le comunità e promuovere il rispetto reciproco tra diverse tradizioni religiose. La scelta di mettere a disposizione lo spazio è stata definita un gesto di amicizia tra le due realtà.

Prato, 20 marzo 2026 – Tradizioni, culture e fedi diverse che si incontrano nel segno del rispetto reciproco. Anche quest’anno la Diocesi di Prato ha ‘prestato’ l’utilizzo del piazzale interno del complesso di San Domenico per celebrare la fine del Ramadan. Il momento di preghiera, promosso dal Centro islamico bengalese di Prato, si è tenuto stamani e ha visto la partecipazione di circa 500 persone. Il vescovo: “Un atto di amicizia”. Lo spazio messo a disposizione si trova in una zona dell’antico complesso non dedicata al culto, solitamente utilizzata come parcheggio e dotata di un ingresso diverso da quello usato per entrare in chiesa o nel chiostro, che sono rimasti aperti e a disposizione dei fedeli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Diocesi ‘presta’ al centro islamico il cortile della chiesa per la fine del Ramadan : “Atto di amicizia”

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