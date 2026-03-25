Silvio Baldini, allenatore della Nazionale Under 21, ha espresso la sua convinzione che l’Italia si qualificherà per il prossimo Mondiale. In un'intervista, ha anche commentato la situazione di Gennaro Gattuso, senza entrare nel dettaglio delle sue opinioni o delle sue motivazioni. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle discussioni attorno alla qualificazione della nazionale italiana.

Silvio Baldini, allenatore della Nazionale Italiana u21, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima delle partite valide per le qualificazioni agli Europei del 2027, gare in programma il 26 e 31 marzo, stessi giorni in cui la Nazionale di Gattuso sarà impegnata nella semifinale del playoff contro l'Irlanda del Nord e poi, in caso di vittoria, nella finale contro Galles o Bosnia. Baldini, proprio in vista di ciò, ha voluto spendere alcune parole su Gattuso. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: «Non sono convinto, sono arci convinto che l’Italia andrà al Mondiale. Ho sentito Gattuso e Buffon, sono abituati a questo tipo di stress, sono grandi campioni che hanno giocato grandi partite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Baldini: “Sono convinto che l’Italia andrà al Mondiale. Gattuso? Credo che…”

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