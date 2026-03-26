sicuri insieme cittadinanzattiva e protezione civile in campo

A Ariano Irpino prosegue il progetto “Sicuri Insieme”, promosso da organizzazioni di cittadinanza attiva e protezione civile. L’iniziativa coinvolge la comunità locale in attività di formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza. L’obiettivo è rafforzare la preparazione dei partecipanti in situazioni di emergenza attraverso incontri e esercitazioni pratiche. La collaborazione tra le diverse realtà coinvolte mira a migliorare la gestione delle emergenze nel territorio.

Il territorio è inoltre interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico anche di forte intensità. Episodi storici come la frana di Montaguto, tra il 2006 e il 2011, che interessò la Valle del Cervaro causando l’interruzione della linea ferroviaria Roma-Bari, testimoniano la vulnerabilità dell’area. Ulteriori criticità riguardano i fossi Concoline, Sambuco Panaro e Madonna dell’Arco, dove fenomeni di erosione, smottamento e cedimento dei versanti espongono infrastrutture e abitazioni a condizioni di rischio. Fenomeni di allagamento e accumulo delle acque sono segnalati anche in relazione alla rete viaria, dove la carenza o la mancata manutenzione delle cunette può determinare situazioni di pericolo per la circolazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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