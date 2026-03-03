Il Dipartimento della Protezione Civile in Italia è stato istituito nel 1982, in seguito ai terremoti del Friuli e dell’Irpinia, che hanno evidenziato la necessità di un organismo dedicato a coordinare le operazioni di soccorso durante eventi calamitosi di grandi dimensioni. Da allora, questa struttura si occupa di gestire emergenze e di organizzare interventi di sicurezza su tutto il territorio nazionale.

Il Dipartimento della Protezione Civile in Italia è nato nel 1982 dopo i terremoti del Friuli e dell’Irpinia, durante i quali si è notata la mancanza di una struttura che coordinasse ed organizzasse i soccorsi in eventi catastrofici molto estesi. Esso dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha funzione di indirizzo, promozione e coordinamento dell’intero Servizio Nazionale della Protezione Civile, che è composto da ministeri, regioni, province, comuni, enti pubblici, gruppi di ricerca scientifica, organizzazioni private, cittadini e gruppi di volontariato. Quest’anno abbiamo avuto un incontro con il personale dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Carrara, che ci ha spiegato che il sindaco è il responsabile della Protezione Civile a livello comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Informati, consapevoli e sicuri. La Protezione Civile siamo noi

Leggi anche: **Autonomia: Schlein, 'governo vuole inserire anche Protezione Civile, siamo preoccupati'**

Leggi anche: Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juventus: «Consapevoli della forza dell’Inter, ma noi siamo sulla strada giusta»

Tahiti, Bora-Bora, Marquises : le paradis polynésien face aux cyclones – Documentaire AMP

Una selezione di notizie su Protezione Civile

Argomenti discussi: Il Piano di protezione civile entra nelle scuole della Val di Bisenzio: al via la campagna per formare cittadini consapevoli.

Insieme Sicuri, il progetto che esorta i cittadini a segnalare i rischi ambientaliHanno incontrato dodici comunità dal nord al sud del Paese, da ottobre alla metà di dicembre, coinvolgendo 300 partecipanti che hanno fornito segnalazioni per comporre una Mappa dei Rischi in vista ... ilfattoquotidiano.it

Ue: prima Giornata dei viaggi sicuri all’estero. I cittadini comunitari hanno diritto alla protezione consolare fuori dall’EuropaOggi l’Ue celebra la prima Giornata europea dei viaggi sicuri all’estero, un’iniziativa volta a sensibilizzare sull’importanza di essere preparati e informati quando si viaggia al di fuori ... agensir.it