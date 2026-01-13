Sciopero dei taxi disagi anche a Bologna Regole più stringenti per Uber

Lo sciopero dei taxi, che coinvolge diverse città italiane, ha causato disagi anche a Bologna. La protesta, sostenuta dalle principali sigle di categoria, si propone di richiamare l’attenzione su nuove regole, tra cui restrizioni più stringenti per Uber. La situazione ha implicazioni sulla mobilità urbana e sulle modalità di trasporto alternative disponibili nella città emiliana.

Bologna, 13 gennaio 2026 - Disagi anche a Bologna per lo sciopero dei taxi indetto dalle principali sigle della categoria. Poche le auto bianche che arrivano nelle pensiline accanto alla stazione in piazza Medaglie d'Oro. Sono queste le principali problematiche in città in occasione del primo sciopero nazionale dei taxi del 2026, che comprende gran parte delle città italiane, da Nord a Sud, con l'unica eccezione dell'Umbria. La "protesta contro il governo" terminerà alle 22 in quasi tutta Italia. Cosa chiedono i sindacati (c'entra Uber). I sindacati chiedono regole più stringenti per Uber, i decreti contro l' abusivismo e contro "l'ingresso sempre più invasivo delle multinazionali delle piattaforme digitali nel trasporto pubblico non di linea", affermano le circa venti sigle sindacali aderenti allo sciopero.

