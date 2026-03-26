Sicurezza esplode la protesta dei capoluoghi di centrosinistra | Regione assente siamo stanchi

Mercoledì 25 marzo si sono incontrati gli assessori alla sicurezza di quattro capoluoghi di provincia di centrosinistra, accompagnati dai rispettivi Comandanti della Polizia Locale. La riunione ha riguardato questioni legate alla sicurezza cittadina e alla presenza delle istituzioni sul territorio. La protesta riguarda l’assenza della Regione in ambito di sicurezza pubblica e la percezione di disagio tra i rappresentanti locali.

Bergamo. Si sono riuniti mercoledì 25 marzo gli assessori alla sicurezza di Bergamo Giacomo Angeloni, di Brescia Valter Muchetti, di Cremona Santo Canale e di Mantova Iacopo Rebecchi, insieme ai rispettivi Comandanti della Polizia Locale. L’incontro è servito a denunciare il “totale silenzio” DI Regione Lombardia a sei mesi dal tavolo dello scorso 18 settembre con l’assessore regionale alla sicurezza e protezione civile Romano La Russa, volto a dare seguito alla piattaforma operativa presentata a luglio dai 12 capoluoghi lombardi. “Nonostante i sorrisi e le aperture di facciata dell’assessore La Russa, nulla di sostanziale è stato fatto. Siamo stanchi di verbali che non diventano realtà”, dichiarano gli assessori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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#Cremona Polizia locale, La Russa: «La sinistra fallisce sulla sicurezza e dà la colpa alla Regione» x.com