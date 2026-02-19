Aidem Nuovo PEI INFORMATIZZATO | come compilarlo sulla Piattaforma SIDI eliminando dubbi e blocchi Videocorso Accreditato MIM

Aidem ha lanciato un videocorso di 4 ore per aiutare Referenti, Docenti e Funzioni Strumentali a compilare il nuovo PEI informatizzato sulla piattaforma SIDI. La formazione nasce dall’esigenza di semplificare il processo di inserimento e risolvere i principali dubbi che si presentano durante la procedura. Durante il corso, gli utenti imparano passo dopo passo come eliminare i blocchi più comuni e completare correttamente il documento digitale. Il percorso si rivolge a chi vuole acquisire maggiore sicurezza nell’utilizzo della piattaforma.

Corso online accreditato (4 ore) destinato ai Referenti, Docenti e Funzioni Strumentali per l'Inclusione, per supportarli nella stesura del PEI digitalizzato attraverso la Piattaforma SIDI. Entro la fine di giugno 2026 tutte le scuole dovranno effettuare la verifica finale del PEI, specificando gli obiettivi raggiunti dall'alunno. Successivamente il PEI dovrà essere consegnato in segreteria insieme.