Aidem Nuovo PEI INFORMATIZZATO | come compilarlo sulla Piattaforma SIDI eliminando dubbi operativi Videocorso Accreditato MIM
È stato pubblicato un videocorso online di quattro ore, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, rivolto a Referenti, Docenti e Funzioni Strumentali per l’Inclusione. Il corso fornisce istruzioni pratiche sulla compilazione del nuovo Piano Educativo Individualizzato (PEI) digitalizzato tramite la Piattaforma SIDI. Il percorso formativo mira a chiarire i passaggi operativi necessari per utilizzare correttamente lo strumento digitale.
Corso online accreditato (4 ore) destinato ai Referenti, Docenti e Funzioni Strumentali per l’Inclusione, per supportarli nella compilazione del nuovo PEI digitalizzato attraverso la Piattaforma SIDI. Entro la fine di giugno 2026 tutte le scuole dovranno effettuare la verifica finale dei PEI, specificando gli obiettivi raggiunti dagli alunni e dagli studenti.Successivamente i PEI dovranno essere. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
(Aidem) Nuovo PEI INFORMATIZZATO: come compilarlo sulla Piattaforma SIDI eliminando dubbi e “blocchi” (Videocorso Accreditato MIM)Corso online accreditato (4 ore) destinato ai Referenti, Docenti e Funzioni Strumentali per l’Inclusione, per supportarli nella stesura del PEI...
(Aidem) Come utilizzare CANVA per la DIDATTICA: corso pratico online per docenti (Accreditato MIM)Corso online di formazione pratica, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado, per imparare ad utilizzare il programma online Canva, per realizzare...