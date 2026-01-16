Accessi controllati telecamere e pulsante sos | ecco il progetto Stazioni sicure

Il progetto “Stazioni sicure” mira a migliorare la sicurezza nelle aree ferroviarie attraverso accessi controllati, telecamere di sorveglianza e pulsanti SOS. L’iniziativa nasce in risposta a recenti eventi drammatici, come l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, avvenuto il 5 gennaio. L’obiettivo è garantire ambienti più sicuri per lavoratori e utenti, rafforzando le misure di prevenzione e reazione nelle stazioni.

Dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni assassinato nel pomeriggio del 5 gennaio scorso, il tema sicurezza è tornato ad avere una certa centralità. Durante l'ultimo incontro del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, la Prefettura ha annunciato un nuovo progetto per.

