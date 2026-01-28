porte blindate da interno come scegliere il modello giusto tra design e sicurezza

Le porte blindate da interno sono diventate una scelta comune nelle case italiane. Non si tratta solo di un elemento di design, ma anche di sicurezza. Quando si decide quale modello acquistare, bisogna trovare il giusto equilibrio tra estetica e protezione. È importante valutare le caratteristiche di ogni porta per garantirsi una maggiore tranquillità in casa.

La porta blindata è uno degli elementi di progettazione edilizia a cui prestare la dovuta cura, in quanto contribuisce al livello di sicurezza di appartamenti, ville o edifici. Ci sono infatti porte blindate da interno o esterno, con gradi di resistenza più o meno elevati. Di solito per l’edilizia civile si opta per classi che vanno dalla 1, basica e per rischio basso di effrazione, alla 4, suggerita per abitazioni isolate. Ma se ci si sposta verso attività commerciali, o addirittura edifici militari, la scelta cade su classi 5 e 6, a sicurezza elevata. In questo contesto è la normativa UNI EN 1627 a dettare legge: da qui infatti si evince la corretta distinzione tra le classi delle porte blindate, indicando il livello di resistenza dalle effrazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

