Non verificano l’età dei minori la Commissione europea contro le piattaforme per adulti | Rispettino gli obblighi o ne subiranno le conseguenze

La Commissione europea ha avviato un procedimento contro alcune piattaforme per adulti, sostenendo che non verificano l’età dei minori che le utilizzano. Si tratta di un passaggio formale volto a richiedere alle aziende di rispettare le norme europee sul digitale. Le piattaforme saranno chiamate a conformarsi agli obblighi previsti, altrimenti rischiano sanzioni o altre conseguenze legali.

Non è uno scontro, ma un passaggio formale nell’applicazione delle regole europee sul digitale. La Commissione europea ha infatti stabilito, in via preliminare, che alcune grandi piattaforme per adulti non rispettano pienamente gli obblighi previsti dalla Digital Services Act in materia di tutela dei minori. Nel dettaglio, le criticità riguardano Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos. Secondo le conclusioni preliminari dell’indagine avviata il 27 maggio 2025, le piattaforme non avrebbero identificato e valutato in modo adeguato i rischi legati all’accesso dei minori a contenuti pornografici. L’analisi condotta da Bruxelles evidenzia in... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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