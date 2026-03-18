Milano Design Week 2026 date e zone coinvolte

La Milano Design Week 2026 si svolgerà dal 20 al 26 e coinvolgerà vari quartieri, cortili e spazi industriali della città. Durante questa settimana, saranno aperti al pubblico numerosi eventi dedicati all’arte e al design, con esposizioni e installazioni distribuite in diverse zone di Milano. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per chi intende scoprire le novità del settore e attraversare spazi pubblici e privati trasformati in punti di confronto creativo.

Dal 20 al 26, la Milano Design Week è l’appuntamento immancabile per scoprire arte, design e molto altro per le strade, cortili, spazi industriali, quartieri interi. La Fiera di Milano-Rho ospita la 64ª edizione del Salone del Mobile con oltre 1.900 espositori da 32 paesi (in partenza dal 21 aprile). Due eventi (insieme al Fuorisalone), un'unica settimana, una città che non sembra mai la stessa. Il tema scelto quest'anno è "Essere Progetto": un modo concreto per ripensare il design come un processo e un modo di stare in un mondo che in parte è dominato dall’Intelligenza Artificiale.... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Milano Design Week 2026, date e zone coinvolte Articoli correlati Anticipazioni Milano Design Week 2026 per dare nuova vita al salottoOgni anno, ad aprile, Milano diventa il centro della scena progettuale internazionale. Leggi anche: Milano Fashion Week febbraio-marzo 2026, date e calendario delle sfilate principali Contenuti e approfondimenti su Milano Design Week Temi più discussi: FuoriSalone 2026: la guida completa alla Milano Design Week; Tutte le anticipazioni del Fuorisalone 2026; Tutto quello che c’è da sapere sul Fuorisalone 2026; From Paper to Steel: Hyundai dà vita alla propria filosofia di design e presenta l’elettrica IONIQ 3 alla Milano Design Week 2026. Milano Design Week 2026: il design italiano alla prova del mercato globaleMilano Design Week 2026: date, numeri e novità della 64ª edizione del Salone del Mobile. Dalla filiera da 52 miliardi al nuovo Salone Contract. businesspeople.it Hyundai porta la sua filosofia di design alla Milano Design Week 2026 e svela la nuova IONIQ 3Hyundai annuncia la sua partecipazione alla Milano Design Week 2026, dove presenterà in anteprima mondiale la Nuova IONIQ 3 100% elettrica. L’evento avrà luogo dal 21 al 26 aprile presso la Torneria T ... megamodo.com Milano Design Week 2026: Superstudio rivoluziona il Fuorisalone con una mappa diffusa in tre quartieri x.com Si avvicina la Milano Design Week. #design #designweek @electrolux Electrolux - facebook.com facebook