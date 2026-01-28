Ragazzo investito sui binari dal treno merci circolazione in tilt sulla Bologna-Milano

Una persona è stata investita sui binari della linea Bologna-Milano questa mattina intorno alle 6:30, alla stazione di Samoggia. L’incidente ha causato il blocco totale della circolazione ferroviaria, lasciando pendolari e viaggiatori in mezzo a pesanti disagi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non ci sono dettagli sulle condizioni dell’uomo investito. La circolazione ferroviaria resta sospesa mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto.

Mattinata di paura e pesanti disagi per i pendolari sulla linea ferroviaria Bologna-Milano. Intorno alle 6:30 di mercoledì una persona è stata investita sui binari alla stazione di Samoggia, tra il capoluogo e la provincia Modenese.Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un ragazzo

