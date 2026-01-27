Ingente quantità di materiale pedopornografico | arrestato 49enne

Un uomo di 49 anni residente a Napoli è stato arrestato dalla polizia nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia online. L’arresto si è reso necessario a seguito di un’accurata attività di contrasto, che ha portato al sequestro di ingente materiale pedopornografico. L’intervento evidenzia l’importanza delle azioni di prevenzione e repressione per contrastare fenomeni di questa gravità.

Il 20 gennaio scorso, la polizia, nell'ambito di un'operazione finalizzata al contrasto della pedopornografia online, ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Napoli, per detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L'indagine.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

