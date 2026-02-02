Mi ha picchiata e stuprata chiede aiuto a un passante e fa arrestare il compagno

Una donna scappa di casa in lacrime e si ferma a chiedere aiuto a un passante. La donna racconta di essere stata picchiata e stuprata dal suo compagno. Sul posto arrivano gli agenti di polizia, che arrestano l’uomo. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso.

É scappata di casa e, in lacrime, ha chiesto aiuto a un passante. Davanti ai poliziotti ha raccontato quello che era successo. E per il compagno sono scattate le manette.Un 21enne italiano é stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia (e indagato per violenza sessuale) dopo aver picchiato la compagna. É successo a Sesto San Giovanni, alle porte di Monza, nella serata di domenica 1 febbraio. L’uomo, come disposto dal pm della procura di Monza Andrea Rinaldi, é stato accompagnato in carcere. Tutto é successo intorno alle 19.30 quando la giovane ha chiesto aiuto a un passante in via Edison dopo essere scappata di casa.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Questa mattina a Sesto San Giovanni, una ragazza di 21 anni è riuscita a scappare dal suo compagno dopo essere stata picchiata e minacciata.

«Ho reagito a una molestia e l'uomo mi ha quasi rotto il naso, poi mi ha presa per i capelli e picchiata. Sono salva grazie a due angeli»Presa a pugni per aver reagito a una molestia. Si tratta dell'incubo vissuto da una ragazza di 24 anni, che ha raccontato la terribile esperienza al quotidiano La Nazione. Come se ... leggo.it

Mi ha picchiata e stuprata, chiede aiuto a un passante e fa arrestare il compagnoÉ scappata di casa e, in lacrime, ha chiesto aiuto a un passante. Davanti ai poliziotti ha raccontato quello che era successo. E per il compagno sono scattate le manette. Un 21enne italiano é stato ar ... monzatoday.it

È scappata da casa e corsa in strada per chiedere aiuto dopo essere stata stuprata e picchiata dal suo fidanzato poco prima, come lei stessa avrebbe raccontato in lacrime a un passante incontrato lungo la via. - facebook.com facebook

Abusata e picchiata dietro stazione di Firenze, prognosi 30 giorni. 24enne aveva respinto avances sessuali di uno sconosciuto. Trauma cranico commotivo #ANSA x.com