Entra nel ristorante per rubare | lo vede sul telefono con la telecamera e lo fa arrestare

Un uomo entra nel ristorante di via del Perugino e cerca di rubare. Chi lo gestisce si accorge subito, grazie alle telecamere di sorveglianza collegate al suo telefono. Lo riconosce mentre rovista tra i tavoli, e chiama immediatamente le forze dell’ordine. In pochi minuti, gli agenti arrivano e lo arrestano sul posto. È stata una reazione rapida che ha evitato il peggio.

Monitorando in tempo reale le telecamere di sorveglianza dal proprio smartphone, ha notato la presenza di un uomo all'interno del proprio ristorante di via del Perugino, alla periferia ovest dell'Isolotto. Ha dato quindi l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sorpreso il 28enne all'interno di un'auto parcheggiata nell'area recintata del locale. Addosso all'uomo sono stati trovati un paio di forbici, poste sotto sequestro, e dei guanti poi restituiti al proprietario. L'uomo, di origini egiziane, avrebbe anche tentato resistenza verso i militari.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Isolotto Ristorante Livorno | Entra in un condominio per rubare una bici elettrica, il proprietario lo vede e lo blocca: arrestato A Livorno, un uomo è stato sorpreso mentre tentava di rubare una bicicletta elettrica in un condominio. Tenta la truffa ma finisce in trappola. Anziana lo smaschera e lo fa arrestare Un tentativo di truffa si trasforma in un clamoroso fallimento grazie all’astuzia di un’anziana. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Bully Harasses Girl, Special Forces Soldier Destroys Him In Just 3 Seconds Ultime notizie su Isolotto Ristorante Argomenti discussi: C'è un italiano dietro al ristorante d'Egitto che ha trionfato ai Mena 50Best; Una sala storica con volte alte e cemento a vista nel cuore dell'Europa diventa un bar contemporaneo; Apiro, il cantiere del nuovo Bike Hotel entra nel vivo; The 70 Best Restaurants with Pizzeria in the World. L’omicidio di 16 anni fa: entra nel ristorante ubriaco e uccide la proprietaria con 50 coltellateFerrara, 6 agosto 2025 – Cinquanta coltellate per porre fine all’esistenza di Rosaria Perricone, 67 anni. Poi la fuga, con ancora il coltello in tasca, l’arresto, la confessione, le condanne. ilrestodelcarlino.it Cortina entra nella storia! Lo sport è pronto ad accendono Cortina di energia, adrenalina e tante emozioni. L’Hotel Mirage e il suo ristorante Pigal non vedono l'ora di accogliere appassionati, visitatori e curiosi in cerca di una location unica per pranzi e cene, facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.