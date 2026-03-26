Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito al braccio mentre lavorava su una barca nel porto di Policastro Bussentino, frazione di Santa Marina, questa mattina. L’incidente si è verificato mentre l’uomo stava svolgendo le sue mansioni, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di assistenza e verifica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 50 anni, originario della provincia di Salerno, è rimasto gravemente ferito nella mattinata di oggi nel porto di Policastro Bussentino, frazione costiera del comune di Santa Marina. L’uomo stava effettuando alcuni lavori di manutenzione sulla propria imbarcazione quando, per cause accidentali, si è procurato una profonda ferita a un braccio, perdendo una grande quantità di sangue. Provvidenziale l’intervento delle persone presenti sul posto, che hanno immediatamente prestato soccorso e allertato i sanitari. Il ferito è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale di Sapri. Considerata la gravità della lesione, i medici hanno disposto il trasferimento in ambulanza al Policlinico di Napoli, dove potrà ricevere cure più specifiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si ferisce al braccio mentre lavora su una barca: 50enne grave

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