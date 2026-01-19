Ancora un grave incidente sul lavoro operaio perde un braccio mentre lavora nella cava

Un altro incidente sul lavoro si è verificato nel Ferrarese, poche settimane dopo l’infortunio presso la ditta Kastamonu di Pomposa. Questa volta, un operaio ha perso un braccio durante un’attività nella cava. Eventi come questi sottolineano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di promuovere un ambiente di lavoro più sicuro per tutti.

Ancora un incidente sul lavoro. A meno di una settimana dall’infortunio di un operaio alla ditta Kastamonu di Pomposa, un altro incidente scuote il mondo del lavoro del Ferrarese. Lunedì 19, intorno alle 14.30, un addetto classe 1971 impegnato nella cava di via Eridano ha subito l’amputazione di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Grave infortunio sul lavoro. Operaio perde due dita

Un incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio presso la ditta Marini Industrie in via Prato, Montemurlo. Un operaio ha subito un grave infortunio, perdendo due dita. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno conducendo le verifiche del caso. Leggi anche: Incidente sul lavoro nel Bresciano, operaio precipita in una cava: è in fin di vita Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Mistero sulle cause del grave incidente ferroviario in Spagna. 39 vittime e 120 feriti - "Incidente inspiegabile su una linea nuova" ha detto il ministro dei Trasporti. tg.la7.it

Il grave incidente ferroviario avvenuto ieri sera a Adamuz, nella provincia di Córdoba, in Spagna, ha causato finora 39 vittime accertate e più di 150 feriti, molti dei quali versano in gravi condizioni. La Croce Rossa spagnola (CRE), su richiesta della Protezione - facebook.com facebook

Incidente ferroviario ad Adamuz: il più grave in Spagna dal 2013 x.com

