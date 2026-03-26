Forza Italia scosse interne dopo il referendum | Gasparri si dimette

Dopo il risultato del referendum sulla giustizia, un esponente di spicco di Forza Italia ha annunciato le proprie dimissioni. La decisione è arrivata in seguito alla vittoria del “no” e ha causato tensioni all’interno del partito. La notizia si inserisce in un quadro di scosse interne che coinvolgono i rappresentanti del partito, influenzati dall’esito referendario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il passo indietro dopo la vittoria del “no”. Le conseguenze del referendum sulla giustizia si fanno sentire anche all’interno di Forza Italia. La vittoria del “no” ha innescato un terremoto politico che porta alle dimissioni del capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri. La decisione sarà formalizzata nel pomeriggio del 26 marzo durante una riunione a Palazzo Madama, convocata con un ordine del giorno chiaro: elezione di un nuovo presidente del gruppo dopo le dimissioni dell’attuale. Si tratta di un passo indietro di fatto obbligato, maturato dopo ore di tensione interna al partito. La sfiducia dei senatori e la lettera decisiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Forza Italia, scosse interne dopo il referendum: Gasparri si dimette Articoli correlati Resa dei conti anche in Forza Italia dopo il referendum: Gasparri si dimette da capogruppo al SenatoDopo la sconfitta al referendum parte la resa dei conti anche in Forza Italia: il primo a farne le spese è Maurizio Gasparri, che si è dimesso da... Leggi anche: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato Contenuti e approfondimenti su Forza Italia Discussioni sull' argomento Dopo l’esito del referendum Tajani rischia un nuovo processo in Forza Italia; Caos Forza Italia: vogliono cacciarlo! Con l’ok di Pier Silvio Berlusconi. Forza Italia nel caos: pressing su Gasparri, spunta l’ipotesi CraxiScosse interne e tensioni crescenti agitano Forza Italia, alle prese con una fase delicata segnata da equilibri da ridefinire e leadership sotto pressione. Il ... thesocialpost.it Forza Italia al bivio: Marina Berlusconi scuote il partito dopo il no al referendumLa resa dei conti è arrivata. Anche in Forza Italia, il partito che più di tutti aveva puntato sulla riforma della giustizia berlusconiana, il referendum ... laprimapagina.it Si dimette il capogruppo al senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri. La decisione - a quanto si apprende da fonti parlamentari azzurre - verrà formalizzata oggi nel corso di una riunione dei senatori forzisti che si terrà alle 16.30. All’ordine del giorno della conv - facebook.com facebook #Gasparri si è dimesso da capogruppo di Forza Italia in Senato x.com