Durante la puntata del 25 marzo de La Volta Buona, Shaila Gatta, nota ex velina ed ex concorrente del Grande Fratello, è stata sorpresa in diretta mentre mostrava alcune foto con Alvise Rigo. La presenza dell’uomo ha creato imbarazzo tra i presenti e ha attirato l’attenzione dei telespettatori, in quanto si trattava del loro primo incontro pubblico. La scena ha suscitato discussioni sui social e tra gli spettatori.

Shaila Gatta e Alvise Rigo: cosa è successo in tv?. Colta alla sprovvista, davanti alle telecamere. Shaila Gatta, ex velina ed ex concorrente del Grande Fratello, è finita al centro del gossip durante la puntata del 25 marzo de La Volta Buona. In studio, la conduttrice Caterina Balivo ha mandato in onda alcune paparazzate che la ritraggono insieme ad Alvise Rigo, ex rugbista oggi modello e attore. Un momento televisivo che ha spiazzato la 29enne, visibilmente in difficoltà. La reazione in diretta: “Sono vulnerabile alla pressione mediatica”. La sorpresa si è trasformata rapidamente in imbarazzo. Shaila Gatta ha reagito senza filtri: “Mi sento un po’ in imbarazzo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Shaila Gatta sorpresa in diretta, le foto con Alvise Rigo scatenano l’imbarazzo: ‘Era il primo giorno’

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