La Volta Buona pagelle del 25 marzo | Shaila Gatta e le foto con Alvise Rigo a sorpresa 6 le lacrime di Boldi 8

Nella puntata di ieri di La Volta Buona sono stati ricordati Gino Paoli, scomparso all'età di 91 anni, autore di celebri brani italiani. Durante la trasmissione sono state mostrate immagini di Shaila Gatta con Alvise Rigo, valutate con un voto di 6. Sono state anche trasmesse le lacrime di un attore noto, che ha ricevuto un giudizio di 8.

La puntata del 25 marzo de La Volta Buona è all’insegna del ricordo di Gino Paoli, cantautore scomparso a 91 anni e autore di alcune delle canzoni più belle della musica italiana. Un uomo dalla grande personalità e con una storia personale e umana straordinaria. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento pronti a svelare aneddoti riguardo l’artista e l’uomo, seduti nel salotto di Caterina Balivo. Spazio anche ai gossip, primo fra tutti il flirt fra Shaila Gatta (ospite della trasmissione) e Alvise Rigo, ormai ex di Elisabetta Canalis. Il tenero ricordo di Massimo Boldi. Voto: 8. Forse pochi lo sanno, ma Massimo Boldi è stato per molti batterista di Gino Paoli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 25 marzo: Shaila Gatta e le foto con Alvise Rigo a sorpresa (6), le lacrime di Boldi (8) Articoli correlati Shaila Gatta conferma il flirt in corso con Alvise Rigo: “Beccati durante la nostra prima uscita”Shaila Gatta, colta di sorpresa a La volta buona, si è trovata costretta ad ammettere la frequentazione in corso con Alvise Rigo, ex compagno di... La Volta Buona, le pagelle del 2 febbraio: Balivo in lacrime per l’addio (9), annuncio su Sanremo (8)La Volta Buona è andato in onda come di consueto dopo il Tg1 su Rai1: il programma condotto da Caterina Balivo ha offerto tanti spunti di... Tutto quello che riguarda Volta Buona Temi più discussi: La Volta Buona, le pagelle del 18 marzo: lite tra medici (4), il figlio segreto di Adriano Celentano (8); La Volta Buona, pagelle del 24 marzo: il ricordo di Gino Paoli (9), la commozione di Gigliola Cinquetti (10); La Volta Buona, le pagelle del 23 marzo: Don Backy nostalgico (5), Paolo Turchi iconico (8); Goretzka-Juve, la terza è la volta buona? Il centrocampista ora in cima alla lista di Spalletti. La Volta Buona, le pagelle del 23 marzo: Don Backy nostalgico (5), Paolo Turchi iconico (8)Nella puntata del 23 marzo de La Volta Buona, Caterina Balivo e i suoi ospiti hanno commentato il ritorno di Canzonissima ... dilei.it La Volta Buona, pagelle del 24 marzo: il ricordo di Gino Paoli (9), la commozione di Gigliola Cinquetti (10)Nel salotto de La Volta Buona, Caterina Balivo conduce un ritratto di Gino Paoli: il ricordo di un gigante della musica venuto a mancare a 91 anni. Le nostre pagelle ... dilei.it «In questo momento tutti i grandi della nostra generazione stanno prendendo un treno senza destinazione ed è veramente triste». Durante una puntata de La volta buona, Caterina Balivo ha voluto omaggiare ancora una volta Gino Paoli, circondata da numer - facebook.com facebook