Shaila Gatta conferma il flirt in corso con Alvise Rigo | Beccati durante la nostra prima uscita

Durante una puntata de La volta buona, Shaila Gatta ha confermato di essere in una relazione con Alvise Rigo, ex compagno di Elisabetta Canalis. La showgirl è stata sorpresa mentre parlava con il pubblico e ha ammesso di aver avuto la loro prima uscita insieme. La conferma della frequentazione è avvenuta in modo spontaneo, senza ulteriori commenti o dettagli.

Shaila Gatta, colta di sorpresa a La volta buona, si è trovata costretta ad ammettere la frequentazione in corso con Alvise Rigo, ex compagno di Elisabetta Canalis. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Elisabetta Canalis torna single: naufraga la storia con Alvise RigoAddio lampo tra la showgirl Elisabetta Canalis e l’ex rugbista Alvise Rigo L’idillio amoroso tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo… L’idillio amoroso... Leggi anche: Elisabetta Canalis volta pagina: con Alvise Rigo è già finita Contenuti utili per approfondire Shaila Gatta Temi più discussi: Shaila Gatta rompe il silenzio su Lorenzo: 'L'ho usato come appiglio erotico ed emotivo'; Uomini e Donne, Mario Lenti ha lasciato il programma: il motivo; Netflix conferma la quinta stagione di 'Bridgerton': Francesca al centro. Shaila Gatta, clamoroso scoop in diretta a La Volta Buona: Io e Alvise Rigo ci frequentiamoClamoroso scoop su Shaila Gatta in diretta questo pomeriggio a La Volta Buona . Durante la puntata odierna della trasmissione condotta da Caterina Balivo , il direttore di Oggi , Andrea ... torresette.news Shaila Gatta rischia un malore scoprendo in diretta le foto con Alvise RigoQuesta volta con Shaila Gatta e Alvise Rigo la rivista Oggi e La volta buona hanno fatto davvero centro, il gossip è stato così perfetto da sorprendere anche la diretta interessata. Shaila Gatta ha ... ultimenotizieflash.com