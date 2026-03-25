Shaila Gatta conferma il flirt in corso con Alvise Rigo | Beccati durante la nostra prima uscita

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata de La volta buona, Shaila Gatta ha confermato di essere in una relazione con Alvise Rigo, ex compagno di Elisabetta Canalis. La showgirl è stata sorpresa mentre parlava con il pubblico e ha ammesso di aver avuto la loro prima uscita insieme. La conferma della frequentazione è avvenuta in modo spontaneo, senza ulteriori commenti o dettagli.

Shaila Gatta, colta di sorpresa a La volta buona, si è trovata costretta ad ammettere la frequentazione in corso con Alvise Rigo, ex compagno di Elisabetta Canalis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Elisabetta Canalis torna single: naufraga la storia con Alvise RigoAddio lampo tra la showgirl Elisabetta Canalis e l’ex rugbista Alvise Rigo L’idillio amoroso tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo… L’idillio amoroso...

Leggi anche: Elisabetta Canalis volta pagina: con Alvise Rigo è già finita

Contenuti utili per approfondire Shaila Gatta

Temi più discussi: Shaila Gatta rompe il silenzio su Lorenzo: 'L'ho usato come appiglio erotico ed emotivo'; Uomini e Donne, Mario Lenti ha lasciato il programma: il motivo; Netflix conferma la quinta stagione di 'Bridgerton': Francesca al centro.

shaila gatta shaila gatta conferma ilShaila Gatta, clamoroso scoop in diretta a La Volta Buona: Io e Alvise Rigo ci frequentiamoClamoroso scoop su Shaila Gatta in diretta questo pomeriggio a La Volta Buona . Durante la puntata odierna della trasmissione condotta da Caterina Balivo , il direttore di Oggi , Andrea ... torresette.news

shaila gatta shaila gatta conferma ilShaila Gatta rischia un malore scoprendo in diretta le foto con Alvise RigoQuesta volta con Shaila Gatta e Alvise Rigo la rivista Oggi e La volta buona hanno fatto davvero centro, il gossip è stato così perfetto da sorprendere anche la diretta interessata. Shaila Gatta ha ... ultimenotizieflash.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.