Anche quest’anno, la frazione di Fiumana si prepara a ospitare il tradizionale Carnevale, con una serie di eventi che coinvolgeranno la comunità. La manifestazione prevede sfilate di carri allegorici, spettacoli, stand di gastronomia locale e altre attività di intrattenimento. L’appuntamento si ripete ogni anno e richiama numerosi partecipanti e visitatori da diverse zone della regione.

Anche quest’anno Fiumana sarà attraversata dalla coloratissima carovana del carnevale, un appuntamento ormai consolidato che animerà la frazione con maschere, spettacoli, gastronomia del territorio e con l’immancabile sfilata dei carri allegorici. Si riconfermano, dunque, anche per l’edizione 2026 tutti i più amati ingredienti del Carnevale fiumanese, in programma domenica 29 marzo, dalle 14.30 alle 19. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Fiumana con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Predappio, vanta come attrazione forte della festa la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese. La partenza è prevista alle 14.30, in direzione della “Fiumana vecchia”, per poi fare il giro della cittadina fino a raggiungere Piazza Pertini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Sfilate di carri allegorici, delizie gastronomiche e tanto intrattenimento accendono il Carnevale fiumanese

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